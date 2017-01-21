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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28506043/
21 января 2017, 17:27 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фергюсон: Взбешён тем, что мы с Нурмагомедовым дерёмся за временный титул

Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон зол из-за того, что они с Хабибом Нурмагомедовым оспорят титул временного чемпиона, в то время как основной пояс останется за Конором Макгрегором.

«Это бой за временный титул, а должен быть за полноценный. Взбешён ли я этим? Конечно. Будет ли Конор защищать свой пояс? Вероятно, нет. Он будет бегать.

Иди, попробуй себя в боксе, чтобы тебя избили. А потом, когда будешь готов вернуться, тебя уже лишат титула. Он будет моим. Ты будешь хотеть его вернуть, но мне будет всё равно. Вот настоящий бой — Хабиб против Фергюсона», — приводит слова Фергюсона FOX Sports.
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