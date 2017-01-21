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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28505957/
21 января 2017, 17:25 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Сидельников и Молдавский будут драться в Bellator

Как стало известно «Советскому спорту», бойцы команды Fedor Team Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Валентин Молдавский подпишут контракты с американской организацией Bellator.

Напомним, то 19 февраля на турнире Bellator 172 Федор Емельяненко проведет поединок против американца Мэтта Митриона. Также в рамках этого турнира выступит и Анатолий Токов. Его соперник пока неизвестен.

Когда проведут свои поединки Немков, Молдавский и Сидельников, пока также неизвестно. Добавим, что Сидельников в скором времени сразится в Fight Nights против Сергея Павловича за звание чемпиона организации в тяжелом весе.
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