Сидельников и Молдавский будут драться в Bellator

Напомним, то 19 февраля на турнире Bellator 172 Федор Емельяненко проведет поединок против американца Мэтта Митриона. Также в рамках этого турнира выступит и Анатолий Токов. Его соперник пока неизвестен.

Когда проведут свои поединки Немков, Молдавский и Сидельников, пока также неизвестно. Добавим, что Сидельников в скором времени сразится в Fight Nights против Сергея Павловича за звание чемпиона организации в тяжелом весе.