Известный боец ММА Джонсон подписал контракт с Fight Nights

«Джонсон подписал контракт на четыре боя», — говорится в тексте пресс-релиза.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также боец за свою карьеру выигрывал у таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. Всего в активе Джонсона десять побед и три поражения в ММА.