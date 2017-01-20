Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28500172/
20 января 2017, 20:00 | Летние: Единоборства | ТАСС

Известный боец ММА Джонсон подписал контракт с Fight Nights

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный американский боец ММА Тони Джонсон подписал контракт с российской организацией Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Fight Nights.

«Джонсон подписал контракт на четыре боя», — говорится в тексте пресс-релиза.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также боец за свою карьеру выигрывал у таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. Всего в активе Джонсона десять побед и три поражения в ММА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году

Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не будет проводить поединки в России в 2017 году. Об этом спортсмен сообщил в интервью USA Today.
Еще 7 новостей  Все новости
20 января

ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

РФС обязал тренера Скрипченко выплатить "Уралу" компенсацию за разрыв контракта

Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве