Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28498852/
20 января 2017, 18:03 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не будет проводить поединки в России в 2017 году. Об этом спортсмен сообщил в интервью USA Today.

<em>МОСКВА 20 января. /ТАСС/. </em>Российский боец смешанного стиля <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не будет проводить поединки в России в 2017 году. Об этом спортсмен сообщил в интервью USA Today. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нурмагомедов проведет бой за титул «временного» чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 4 марта.

«Не думаю, что в этом году проведу бой в России, — сказал Нурмагомедов. — Может быть, UFC и приедет в Россию в 2017-м, но для PPV-турнира (PPV — система, подразумевающая взимание платы за просмотр трансляций мероприятий. — Прим. ТАСС) она невыгодна. Возможно, они проведут турнир UFC Fight Nights, но мне не нужен такой турнир».

Победитель поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор. 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА, на его счету 24 победы (16 — досрочно). 32-летний Фергюсон провел в смешанных единоборствах 25 поединков, выиграв в 22 из них и проиграв в трех.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Нокаутировавший соперника во время приветствия боец MMA объяснился

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал спортсмена из Узбекистана Бахтияра Баротова во время приветствия перед боем на турнире WBK 22. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве

Телеканал ARD выпустит новый фильм о допинге 22 января

Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году