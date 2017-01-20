Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нурмагомедов проведет бой за титул «временного» чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 4 марта.

«Не думаю, что в этом году проведу бой в России, — сказал Нурмагомедов. — Может быть, UFC и приедет в Россию в 2017-м, но для PPV-турнира (PPV — система, подразумевающая взимание платы за просмотр трансляций мероприятий. — Прим. ТАСС) она невыгодна. Возможно, они проведут турнир UFC Fight Nights, но мне не нужен такой турнир».

Победитель поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор. 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА, на его счету 24 победы (16 — досрочно). 32-летний Фергюсон провел в смешанных единоборствах 25 поединков, выиграв в 22 из них и проиграв в трех.