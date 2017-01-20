Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не будет проводить поединки в России в 2017 году. Об этом спортсмен сообщил в интервью USA Today.
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Нурмагомедов проведет бой за титул «временного» чемпиона в легком весе против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 209 в
«Не думаю, что в этом году проведу бой в России, — сказал Нурмагомедов. — Может быть, UFC и приедет в Россию в 2017-м, но для
Победитель поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор. 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА, на его счету 24 победы (16 — досрочно). 32-летний Фергюсон провел в смешанных единоборствах 25 поединков, выиграв в 22 из них и проиграв в трех.
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