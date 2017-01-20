Нокаутировавший соперника во время приветствия боец MMA объяснился

«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может по-всякому смотреться со стороны: он протянул руки вперед, а я нанес удар. Просто попытаюсь объяснить: когда начался бой, любое действие соперника воспринимаешь как атаку», — рассказал Халилов.

Боец также отметил, что с радостью согласится провести реванш с Баротовым.

Трехсекундный бой состоялся 9 января в китайском Ханчжоу. В начале первого раунда спортсмены сошлись для традиционного касания перчатками. Халилов сразу нанес удар правой рукой в лицо соперника, отправив его в нокаут.