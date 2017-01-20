Нокаутировавший соперника во время приветствия боец MMA объяснился
Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал спортсмена из Узбекистана Бахтияра Баротова во время приветствия перед боем на турнире WBK 22. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может
Боец также отметил, что с радостью согласится провести реванш с Баротовым.
Трехсекундный бой состоялся 9 января в китайском Ханчжоу. В начале первого раунда спортсмены сошлись для традиционного касания перчатками. Халилов сразу нанес удар правой рукой в лицо соперника, отправив его в нокаут.
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