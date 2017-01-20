Два воронежца победили в первенстве России по джиу-джитсу
Даниэль Шарковкин и Елизавета Шубина поедут на мировые соревнования в Грецию.
Воспитанники воронежской спортивной школы № 22 вернулись с первенства России по
Золотые медали взяли воронежцы Даниэль Шарковкин (весовая категория до 73 кг) и Елизавета Шубина (весовая категория до 57 кг). «Бронзу» завоевали Иван Белоконев и Карина Скрыпникова. Золотые медалисты поедут на первенство мира в Грецию в марте 2017 года.
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