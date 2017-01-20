В гости к Шторму: с кем будет драться Александр Шлеменко?

Вся Россия ждёт боя Шлеменко — Эмеев, — с гордостью заявил Вадим Финкельштейн, анонсируя участие омского Шторма в главном поединке М-1 Challenge 75 в Москве, однако сам Рамазан тут же сообщил, что с Александром будет драться не он.



Первым делом любители ММА подумали об Анатолии Токове, который провёл с Эмеевым достаточно равный бой и мог бы стать для Александра настоящим испытанием. Увы, сейчас всё говорит о том, что ученик Фёдора Емельяненко примет участие в февральском турнире Bellator вместе со своим наставником, иными словами, на бой против Шлеменко в начале марта он точно не настроен. Прежде чем разочаровываться и посыпать голову пеплом, давайте подумаем, кто ещё может выйти против Шлеменко и чем всё это может закончиться.

Кандидат № 1: Вячеслав Василевский

Шлеменко — Василевский — это настоящая история без конца. Хотя Александр и одержал две победы подряд, зрители точно знают, что зрелище гарантировано. Более того, Шторм успешно возобновил карьеру в Bellator, а Вячеслав получил право на бой за титул ACB против Альберта Дураева, но снялся всего лишь из-за травмы уха. Поскольку дата чемпионского поединка ещё не определена, Майрбек Хасиев вполне может пойти навстречу питерскому коллеге и отпустить Василевского на третью серию противостояния против Шторма. Если Александр победит, то это будет хорошим подспорьем перед боем за титул Bellator, а если проиграет, то вряд ли что-то потеряет, поскольку этот бой можно считать промежуточным, для поддержания тонуса в паузе между выступлениями за океаном. Правда, поражение поражению рознь.

Кандидат № 2: Артём Фролов

На первый взгляд, представитель Краснодара явно не дорос до уровня Шлеменко, но серия из восьми побед, семь из которых были одержаны досрочно, включая последнюю над Луиджи Фиорованти, делает Фролова весьма привлекательным соперником. Среди прочего Артём зарекомендовал себя отличным бойцом, что вносит в бой со Штормом дополнительную интригу. Если Фролов победит, то легко сможет выйти на Рамазана Эмеева и побиться за титул, а для Шлеменко поражение станет лакмусовой бумажкой собственных слабостей и недоработок. Что касается победы Шторма, то этот результат многие будут считать закономерным.





Кандидат № 3: Виталий Бигдаш

Если М-1 удастся выписать в Москву чемпиона One FC, бой обещает быть не менее захватывающим. По правилам смешанных единоборств Бигдаш одержал девять побед подряд, не потерпев ни одного поражения. Одинаково хорошо владеет ударными и борцовскими навыками. Конечно, соперников уровня Шлеменко у Виталия не было, но любой боец приобретает славу только в бою с лучшими. Более того, сам Бигдаш демонстрирует стабильный профессиональный рост, и чемпионский пояс входящей в десятку лучших организации лишь ещё одно тому подтверждение. Если омич одержит верх, то сможет считаться негласным чемпионом One FC, если же проиграет, то мы вправе ожидать новую серию противостояний и появление новой звезды российского среднего веса.

Кандидат № 4: Владимир Минеев

Как ни странно это звучит, но схватка Минеева и Шлеменко является одной из самых ожидаемых в российском среднем весе. В своё время Владимир и Александр обменялись любезностями в соцсетях, чем заложили фундамент интриги возможного поединка. Стоит отметить, что у этого боя достаточно много препятствий. Во-первых, М-1 и Fight Nights как-то раз уже рассуждали на тему совместного турнира и ни к чему не пришли, а просто так FN своего бойца не отпустит. Во-вторых, явно удалённые позиции в рейтинге и поражение Минеева от Майкеля Фалькана, который, в свою очередь, проигрывал Шлеменко. Таким образом, вероятность, что Минеев станет участником главного боя 3 марта в «Олимпийском», крайне мала, поэтому и рассуждать о последствиях поединка не буду. Однако повышенный интерес публики чудесным образом может перевесить все имеющиеся трудности.

Кандидат № 5: Майкель Фалькан

Собственно, сам бразилец, который некогда «лежал вон там». Фалькан бесславно проиграл Рамазану Эмееву в Гран-при М-1, а затем добился непростой победы над Владимиром Минеевым, чем здорово поднял свой рейтинг в глазах российских промоутеров. Если соперником Шторма станет именно бразилец, то поединок будет иметь и статус реванша, и точно не будет считаться для Шлеменко проходным, поскольку Фалькан хоть понизил планку, но удар держать ещё способен. Победа Александра вряд ли кого-то удивит, а успех бразильца позволит тому рассчитывать на ещё один бой и годы работы в наших промоушенах, а вероятно, и возможность вернуться в Bellator.



Прочие кандидаты

С омским Штормом хочет поквитаться не только Фалькан, но и Ясубей Эномото. Сам Швейцарский Самурай отметил, что из М-1 к нему пока не обращались, но в случае достойного предложения, он будет готов к назначенному сроку. При соответствующих договорённостях против Шлеменко может выступить и чемпион WFCA Саламу Абдурахимов, одержавший в 2016 году три победы подряд. В ACB достойными кандидатами также представляются Альберт Дураев и Михаил Колобегов. Первый готовится к чемпионскому бою против Вячеслава Василевского, а второй за последние пару лет набрал хороший ход и успешно дебютировал в организации, нокаутировав Хусейна Кушагова в первом раунде.

В последнее время среди российских промоушенов стало модным приглашать бойцов, уволенных из первых мировых лиг. В октябре прошлого года UFC объявили о расторжении контрактов с пятью средневесами: Тамданом Маккрори (4−5 UFC), Кайо Магальяешем (4−3 UFC), Леонарду Гимараэшем (0−2 UFC), Алберто Перейрой (0−2 UFC) и Кевином Кейси (1−3−1 (2 NC) UFC). Теоретически все, кроме Кевина Кейси, у которого на 21 января запланирован бой против Кита Бери в Bellator, могут стать соперниками российского бойца.



Наконец, шанса на бой с легендой может удостоиться двукратный чемпион мира по ММА Гамзат Хирамагомедов. В профессионалах Гамзат одержал пока лишь три победы, но уровень свой постоянно повышает.