Кормье: Хочу драться с Джонсом, даже если он принимал допинг

«Я готов был драться с ним уже через два дня после того, как всё это случилось в июле. Это не важно. Я просто хочу драться. У нас с ним есть история, а я боец по духу и хочу поквитаться. Мои жизнь и карьера будут не в порядке, если я снова не выйду на бой с ним.



Я готов с ним драться, даже если он принимал допинг. Это не важно. Я верю в своих тренеров и навыки, я должен поквитаться. Не могу с этим жить», — приводит слова Кормье MMA Fighting.