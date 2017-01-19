Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28486884/
19 января 2017, 20:03 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кормье: Хочу драться с Джонсом, даже если он принимал допинг

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье заявил, что хочет реванша с Джоном Джонсом, даже если тот употреблял допинг. Джонс отбывает годичную дисквалификацию за употребление запрещённого вещества, которое, по его уверениям, попало в его организм случайно.

«Я готов был драться с ним уже через два дня после того, как всё это случилось в июле. Это не важно. Я просто хочу драться. У нас с ним есть история, а я боец по духу и хочу поквитаться. Мои жизнь и карьера будут не в порядке, если я снова не выйду на бой с ним.

Я готов с ним драться, даже если он принимал допинг. Это не важно. Я верю в своих тренеров и навыки, я должен поквитаться. Не могу с этим жить», — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Нурмагомедов заявил, что ему нравится USADA, так как ставит всех в равные условия

Нурмагомедов заявил, что ему нравится USADA, так как ставит всех в равные условия

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Американское антидопинговое агентство (USADA) ставит всех в равные условия, из-за чего происходит постоянная смена чемпионов, заявил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России