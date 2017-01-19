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19 января 2017, 19:27 | Летние: Единоборства | ТАСС

Чеченская промоутерская компания впервые провела турнир по смешанным единоборствам в США

ГРОЗНЫЙ, 19 января. /ТАСС/. Чеченская промоутерская компания Absolute Championship Berkut впервые провела турнир по смешанным единоборствам в американском штате Калифорния. Об этом сообщил на своей странице в instagram Рамзан Кадыров.

ГРОЗНЫЙ 19 января. /ТАСС/. Чеченская промоутерская компания Absolute Championship Berkut впервые провела турнир по смешанным единоборствам в американском штате Калифорния. Об этом сообщил на своей странице в instagram <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span>. Увеличить
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«Чеченская промоутерская компания ACB свой первый турнир в 2017 году провела в американском штате Калифорния. В октагон вышли именитые бойцы из России, Бразилии, США, Перу, Канады, Кубы. Бойцовский вечер вызвал большой зрительский ажиотаж и получил много восторженных отзывов экспертов», — написал Кадыров.

В рамках вечера были представлены 11 боев. В главном поединке турнира за чемпионский пояс в полутяжелом весе встретились бразилец Тиаго Силва и американец Джаред Торгерсон. По словам Кадырова, ACB — первый российский промоушен, который организовал турнир в США.

«Я с большим интересом наблюдаю за успехами нашей компании. По качеству турниров и уровню бойцов она уже входит в тройку лучших промоушенов мира. Стремительно растет количество спонсоров и именитых бойцов, которые подписывают контракт с ACB», — заявил глава Чечни.

В этом году чеченская компания проведет бойцовские вечера в США, Бразилии, Польше, Китае, Казахстане, Таджикистане, Англии и Австрии. В системе «Беркута» в разных регионах России занимаются около 2000 спортсменов.
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