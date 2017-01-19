Чеченская промоутерская компания впервые провела турнир по смешанным единоборствам в США

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«Чеченская промоутерская компания ACB свой первый турнир в 2017 году провела в американском штате Калифорния. В октагон вышли именитые бойцы из России, Бразилии, США, Перу, Канады, Кубы. Бойцовский вечер вызвал большой зрительский ажиотаж и получил много восторженных отзывов экспертов», — написал Кадыров.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPc0iqigKDp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие д­рузья! Чеченская промоутерская компания ACB свой первый турнир­ в 2017 году провела ­в американском штате Калифорния. В октагон вышл­и именитые бойцы из России, Бразилии, США, Перу, Канады, Кубы. ­Бойцовский вечер вызв­ал большой зрительски­й ажиотаж и получил м­ного восторженных отз­ывов экспертов. Зрите­ли стали свидетелями ­11 ярких боев. В главном поединке турнира ­ за чемп­ионский пояс в полутя­жёлом весе встретились бразилец ­ Тиаго Сильва и американец Дж­ареда Торгерсон. Победителем стал Тияго Сильва. ACB­ первый российский промоушен, котор­ый организовал турнир­ в США. Я с большим и­нтересом наблюдаю за ­успехами нашей компан­ии. По качеству турни­ров и уровню бойцов она уже входит в тройк­у лучших промоушенов ­мира. Стремительно растет количество спонс­оров и именитых бойцо­в, которые подписываю­т контракт с ACB. В этом­ году компания проведет бойцовские вечера в США, Бразилии, По­льше, Китае, Казахста­не, Таджикистане, Англии и Австрии. Я благ­одарен президенту и о­снователю организации ­ACB и бойцовского клу­ба «Беркут», дорогому БРАТУ Майрбеку ­Хасиеву. Он всем серд­цем предан ММА и многое делает для разв­ития смешанных единоб­орств. В системе «Беркута» в разных регион­ах РФ занимаются окол­о 2 000 человек. #Кадыров #Россия #Чечня #Беркут #Спорт #США</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T15:05:00+00:00">Jan 19, 2017 at 7:05am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В рамках вечера были представлены 11 боев. В главном поединке турнира за чемпионский пояс в полутяжелом весе встретились бразилец Тиаго Силва и американец Джаред Торгерсон. По словам Кадырова, ACB — первый российский промоушен, который организовал турнир в США.

«Я с большим интересом наблюдаю за успехами нашей компании. По качеству турниров и уровню бойцов она уже входит в тройку лучших промоушенов мира. Стремительно растет количество спонсоров и именитых бойцов, которые подписывают контракт с ACB», — заявил глава Чечни.

В этом году чеченская компания проведет бойцовские вечера в США, Бразилии, Польше, Китае, Казахстане, Таджикистане, Англии и Австрии. В системе «Беркута» в разных регионах России занимаются около 2000 спортсменов.