Чеченская промоутерская компания впервые провела турнир по смешанным единоборствам в США
ГРОЗНЫЙ, 19 января. /ТАСС/. Чеченская промоутерская компания Absolute Championship Berkut впервые провела турнир по смешанным единоборствам в американском штате Калифорния. Об этом сообщил на своей странице в instagram Рамзан Кадыров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Чеченская промоутерская компания ACB свой первый турнир в 2017 году провела в американском штате Калифорния. В октагон вышли именитые бойцы из России, Бразилии, США, Перу, Канады, Кубы. Бойцовский вечер вызвал большой зрительский ажиотаж и получил много восторженных отзывов экспертов», — написал Кадыров.
В рамках вечера были представлены 11 боев. В главном поединке турнира за чемпионский пояс в полутяжелом весе встретились бразилец Тиаго Силва и американец Джаред Торгерсон. По словам Кадырова, ACB — первый российский промоушен, который организовал турнир в США.
«Я с большим интересом наблюдаю за успехами нашей компании. По качеству турниров и уровню бойцов она уже входит в тройку лучших промоушенов мира. Стремительно растет количество спонсоров и именитых бойцов, которые подписывают контракт с ACB», — заявил глава Чечни.
В этом году чеченская компания проведет бойцовские вечера в США, Бразилии, Польше, Китае, Казахстане, Таджикистане, Англии и Австрии. В системе «Беркута» в разных регионах России занимаются около 2000 спортсменов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter