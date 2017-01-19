Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца Айвела

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«Поединок пройдет 18 февраля в Челябинске», — сказал Титов.

В своем последнем поединке Штырков по прозвищу «Уральский Халк» техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио «Бигфута» Силву. Всего в активе 28-летнего россиянина восемь побед и ни одного поражения.

Айвел является известным кикбоксером и бойцом ММА, он не проводил поединки с 2012 года. 40-летний представитель Нидерландов имеет в своем активе 39 побед и 16 поражений в ММА.