Боец ММА Эмеев не сможет провести поединок со Шлеменко из-за перенесенной операции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что организация Bellator разрешила Шлеменко провести поединок в промоушене М-1 3 марта. В среду спортсмен заявил ТАСС, что дал согласие на проведение боя против Эмеева.

«Я знаю, что очень многие ждут мой бой со Шлеменко, знаю, как такой поединок всем интересен, и мне в том числе, — сказал Эмеев. — Я сегодня утром проснулся от того, что у меня телефон разрывался — все кричат, мол, Шлеменко, Шлеменко. Я захожу в Instagram и вижу анонс его выступления в Москве. Но никаких предпосылок именно для нашего боя с ним в ближайшее время не было, я вообще ничего не подозревал».

«К бою с таким серьезным соперником надо готовиться 2−2,5 месяца, а еще перед боем с Токовым у меня сильно воспалился большой палец на ноге, я даже обувался с большим трудом, — продолжил спортсмен. — Но я тогда не хотел сниматься с боя, поэтому перетерпел и дрался с травмой. Недавно мне сделали операцию, я и сейчас нахожусь в Кисловодске, восстанавливаюсь, даже не могу точно сказать, когда палец окончательно восстановится — все опухшее до сих пор. После боя с Токовым не тренировался вообще, планирую вернуться в свой режим только к концу января».

«Конечно, встреча со Шлеменко была бы очень интересна для меня, но это бой, к которому нужно серьезно готовиться, не менее двух месяцев, а я даже не могу пока тренироваться», — добавил Эмеев.

Шлеменко выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в его активе 54 победы (37 — нокаутом) и девять поражений. На счету Эмеева 15 побед (10 — нокаутом), три поражения.