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18 января 2017, 14:40 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Шлеменко: Хотелось бы завоевать пояс чемпиона М-1 Challenge

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о том, почему решил провести ещё один бой под эгидой M-1.

Ранее стало известно, что Шлеменко проведёт бой на турнире M-1 Challenge 75, запланированном на 3 марта в Москве.

«Решил провести бой в М-1 Global, во-первых, потому что М-1 — это старейшая российская организация, я в начале своей карьеры смотрел все бои под эгидой этого промоушена. И конечно, для меня очень важно и очень приятно выступать вживую для российской публики, радовать российских фанатов своими боями.

Срок в полтора месяца до боя не смущает, поскольку я готовился выступить в Bellator в марте, даже в ту же дату — 3 марта, поэтому я тренировался всё это время, и не было такого, что я не готов. Я планировал вернуться в этот срок, но только в Америке. А благодаря стараниям общественной организации “Новый Поток” и Юрию Валерьевичу Навражному, мне представилась возможность выступить в России. Я согласился, и уже тогда началась работа моего менеджера по урегулированию всех вопросов с Bellator, по получению разрешения от них на мой бой в М-1. Конечно, всегда есть сложности, и была проделана большая работа, ведь они хотели видеть меня у себя, но в итоге разрешение получить удалось.

Пока у меня нет понимания относительно соперника. Да, честно сказать, мне всё равно, кто им станет. Но мне бы хотелось завоевать пояс чемпиона М-1 Challenge, поэтому было бы неплохо провести бой с Рамазаном Эмеевым», — цитирует Шлеменко Mixfight.
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