Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28468301/
18 января 2017, 13:59 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Шлеменко дал согласие на бой с Эмеевым 3 марта в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко дал согласие на поединок против соотечественника Рамазана Эмеева 3 марта в Москве. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

Ранее стало известно что организация Bellator разрешила россиянину провести поединок в промоушене М-1 3 марта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что организация Bellator разрешила россиянину провести поединок в промоушене М-1 3 марта.

«Мне приятно выступать для моих земляков и соотечественников, в этом есть потребность, — сказал Шлеменко. — Я более титулованный боец, чем Рамазан, поэтому для меня это будет обычный бой, а для него — шанс. Я согласен на этот поединок».

Шлеменко уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в его активе 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений. На счету Эмеева 15 побед (10 нокаутом), три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Оргкомитет Кубка конфедераций доволен уровнем продаж билетов на турнир

Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Александр Кокорин: полностью доволен своей карьерой в "Зените"