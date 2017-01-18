Боец Шлеменко дал согласие на бой с Эмеевым 3 марта в Москве

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Ранее стало известно, что организация Bellator разрешила россиянину провести поединок в промоушене М-1 3 марта.

«Мне приятно выступать для моих земляков и соотечественников, в этом есть потребность, — сказал Шлеменко. — Я более титулованный боец, чем Рамазан, поэтому для меня это будет обычный бой, а для него — шанс. Я согласен на этот поединок».

Шлеменко уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в его активе 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений. На счету Эмеева 15 побед (10 нокаутом), три поражения.