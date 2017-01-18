Нэйт Диас вслед за Макгрегором решил получить боксёрскую лицензию
Боец смешанного стиля, ветеран UFC Нэйт Диас подал в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC) заявку на получение боксёрской лицензии, сообщает ESPN.
Диас также выплатил NSAC штраф в $ 50 тыс. за стычку с Конором Макгрегором на
«Нейт выплатил штраф и запросил боксёрскую лицензию», — сказал исполнительный директор NSAC Боб Беннет.
Отметим, что в прошлом году боксёрскую лицензию от атлетической комиссии штата Калифорния получил Конор Макгрегор.
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