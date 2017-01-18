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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28463972/
18 января 2017, 9:45 | Летние: Единоборства | ТАСС

Завершивший карьеру боец Кеннеди хочет провести бой по грэпплингу с Емельяненко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Тим Кеннеди, объявивший о завершении карьеры, хотел бы провести поединок по грэпплингу против россиянина Федора Емельяненко. Слова спортсмена приводит портал MMAfighting.

37-летний американец объявил о завершении карьеры во вторник. Однако спортсмен заявил, что не намерен полностью отказываться от проведения боев.

«Я думаю, что мое участие в боях по смешанным единоборствам будет именно в таком качестве, — сказал Кеннеди. — Я собираюсь быть мастером боевых искусств до самой смерти. Я хочу быть конкурентоспособным, провести супербой с Федором Емельяненко по грэпплингу, дать реванш Роджеру Грэйси. Теперь я просто буду более избирательным в плане поединков».

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года, с тех пор он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также выиграл у бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. Кеннеди провел 24 боя, в которых одержал 18 побед (14 — досрочно) и потерпел шесть поражений.
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