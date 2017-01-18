Нокаутировавшая Ронду Роузи за 48 секунд чемпионка UFC пригрозила побить Конора МакГрегора

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Нуньес уверена, что в очном поединке она победит Макгрегора. «Я нахожусь выше Конора в рейтинге лучших бойцов мира. И я считаю, что победила бы МакГрегора, если бы UFC дала мне такую возможность», — сказала бразильянка.

Напомним, свой последний бой Нуньес провела 31 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 207. В главном поединке шоу она встречалась с экс-чемпионкой UFC американкой Рондой Роузи и нокаутировала ее за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.

Что касается МакГрегора, то он взял паузу в карьере до августа 2017 года. Это решение вынудило UFC лишить ирландца звания чемпиона в полулегкой весовой категории и объявить чемпионом Жозе Алдо.