Нокаутировавшая Ронду Роузи за 48 секунд чемпионка UFC пригрозила побить Конора МакГрегора
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес высказала мнение о своем потенциальном поединке с чемпионом организации легкого веса ирландцем Конором МакГрегором.
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Нуньес уверена, что в очном поединке она победит Макгрегора. «Я нахожусь выше Конора в рейтинге лучших бойцов мира. И я считаю, что победила бы МакГрегора, если бы UFC дала мне такую возможность», — сказала бразильянка.
Напомним, свой последний бой Нуньес провела 31 декабря в
Что касается МакГрегора, то он взял паузу в карьере до августа 2017 года. Это решение вынудило UFC лишить ирландца звания чемпиона в полулегкой весовой категории и объявить чемпионом Жозе Алдо.
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