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17 января 2017, 22:20 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Турнир Fight Nights Global 62 пройдет 31 марта в Москве

Турнир Fight Nights Global 62 62 перенесен с 25 марта на 31 марта, но как и запланировано пройдет в ГЦКЗ «Россия» в Москве.

Турнир Fight Nights Global 62 62 перенесен с 25 марта на 31 марта но как и запланировано пройдет в <span class=error>ГЦКЗ</span> Россия в Москве. Увеличить
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В главном событии вечера титул чемпиона организации в тяжелом весе оспорят представитель Eagles MMA Сергей Павлович и ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников.

В ко-мэйн ивенте турнира также пройдет титульный поединок в полулегком весе между Ильей Курзановым и непобежденным Мовлидом Хайбулаевым.

В этот же вечер зрители увидят полуфинальное противостояние Гран-при в наилегчайшем весе (57 кг) между Артуром Багаутиновым и Жалгасом Жумагуловым, рейтинговый поединок Светланы Хаутовой и Динары Шукеевой и много других поединков.
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