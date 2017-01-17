Турнир Fight Nights Global 62 пройдет 31 марта в Москве

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В главном событии вечера титул чемпиона организации в тяжелом весе оспорят представитель Eagles MMA Сергей Павлович и ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников.

В ко-мэйн ивенте турнира также пройдет титульный поединок в полулегком весе между Ильей Курзановым и непобежденным Мовлидом Хайбулаевым.