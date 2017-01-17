Алексей Олейник заявил, что у него в контракте с UFC еще пять боев
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник заявил агентству «Р-Спорт», что в его действующем контракте с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) прописано еще пять поединков.
В ночь на воскресенье Олейник в США в турнире UFC Fight Night 103 одержал эффектную победу над поляком Виктором Пештой. Этот триумф стал для 39-летнего бойца 51 в карьере при десяти поражениях и ничьей.
«Еще до окончания моего прошлого контракта, где оставался один бой, UFC предложил мне новый контракт на шесть боев. И бой с Пештой входил уже в новый контракт. Но проведу ли я эти пять боев или нет, никто не знает. Ведь в UFC могут уволить, как только ты начинаешь плохо выступать. Так что это зависит от того, как я буду выступать. Так образом, карьеру я не планирую завершать, еще повоюем. Про следующий бой пока говорить рано, но долго простаивать без боев я не собираюсь», — сказал Олейник по телефону.
Олейник отметил, что Пешта является сильным бойцом. «Я не считаю, что в UFC есть слабые ребята. Пешта был в очень хорошей форме, с другими некоторыми ребятами он вполне хорошо бы выступил. Если бы у меня была бы возможность общаться с UFC, то я бы попросил дать ему возможность еще на один бой. Возможно, с его стороны был
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