Алексей Олейник заявил, что у него в контракте с UFC еще пять боев

В ночь на воскресенье Олейник в США в турнире UFC Fight Night 103 одержал эффектную победу над поляком Виктором Пештой. Этот триумф стал для 39-летнего бойца 51 в карьере при десяти поражениях и ничьей.

«Еще до окончания моего прошлого контракта, где оставался один бой, UFC предложил мне новый контракт на шесть боев. И бой с Пештой входил уже в новый контракт. Но проведу ли я эти пять боев или нет, никто не знает. Ведь в UFC могут уволить, как только ты начинаешь плохо выступать. Так что это зависит от того, как я буду выступать. Так образом, карьеру я не планирую завершать, еще повоюем. Про следующий бой пока говорить рано, но долго простаивать без боев я не собираюсь», — сказал Олейник по телефону.