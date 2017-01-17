Боец Шлеменко планирует в 2017 году провести поединок за титул чемпиона «Беллатор»
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Шлеменко рассчитывает провести бой за титул чемпиона «Беллатор» в 2017 году. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок в рамках российской организации М-1. Предположительно его соперником станет россиянин Рамазан Эмеев.
«Компенсация не нужна, — сказал Жернаков. — Мы уже давно сотрудничаем с “Беллатор”, и это не первый раз, когда при эксклюзивных контрактах наших бойцов я получаю разрешение на бой в другой организации. Что касается Александра, то у него еще несколько боев по контракту, и, конечно, расчет на титульный бой с учетом его амбициозности есть».
Шлеменко, являющийся бывшим чемпионом «Беллатора», в конце октября прошлого года нокаутировал американца Кендалла Гроува. Этот поединок стал первым для россиянина после перерыва, связанного с дисквалификацией
Россиянин уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в активе Шлеменко 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter