Боец Шлеменко планирует в 2017 году провести поединок за титул чемпиона «Беллатор»

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Ранее стало известно, что Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок в рамках российской организации М-1. Предположительно его соперником станет россиянин Рамазан Эмеев.

«Компенсация не нужна, — сказал Жернаков. — Мы уже давно сотрудничаем с “Беллатор”, и это не первый раз, когда при эксклюзивных контрактах наших бойцов я получаю разрешение на бой в другой организации. Что касается Александра, то у него еще несколько боев по контракту, и, конечно, расчет на титульный бой с учетом его амбициозности есть».

Шлеменко, являющийся бывшим чемпионом «Беллатора», в конце октября прошлого года нокаутировал американца Кендалла Гроува. Этот поединок стал первым для россиянина после перерыва, связанного с дисквалификацией из-за подозрений в употреблении запрещенных препаратов.

Россиянин уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в активе Шлеменко 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений.