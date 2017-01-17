Шторм надвигается на столицу. Шлеменко вновь подерется в России

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На этот раз боец по прозвищу Шторм будет драться не в США, а в России.

«У меня хорошие новости. Bellator разрешил мне провести поединок в России. Бой пройдет 3 марта в Москве, в “Олимпийском”. Для меня это очень радостное событие. Мне приятно, что в очередной раз смогу порадовать российских болельщиков вживую своим выступлением. Имя соперника пока неизвестно. Матчмейкеры промоутерской компании M-1 занимаются подбором оппонента», — рассказал Александр.

Шлеменко вновь продерется в организации Вадима Финкельштейна. Радует и тот факт, что боец получил разрешение от американского прмооушена совмещать свои выступления. Президент М-1 также подтвердил этот факт.

«Выступление Александра Шлеменко в России — это всегда знаковое событие и безусловно он является легендой российского ММА. Его бои всегда собирают переполненные арены в независимости от того, кто является соперником. Но все мы знаем, что еще не поставлена точка в истории, которую мы начали в прошлом году, на M-1 Grand Prix 2016. Конечно же, я не побоюсь этого слова, вся страна ждет поединка двух лучших средневесов России — Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева.

Их бой должен был состояться еще летом в финале Гран-При, но тогда Рамазан не смог принять участие из-за травмы. Он — наш действующий чемпион, а у Шлеменко есть контрактные обязательства перед Bellator, поэтому на протяжении последнего месяца мы долго ждали, чтобы Саша получил разрешение на выступлении в России и сегодня окончательно стало известно, что он выступит 3-го марта на M-1 Challenge 75. Мы проделали огромную работу для организации этого боя и будем надеяться, что в этот раз нам удастся завершить историю, которая уже год будоражит болельщиков, — заявил Финкельштейн.

Как видно из слов Вадима, организация мечтает организвать бой между Шлеменко и Эмеевым. Спортсмены по праву являются лучшими в своем дивизионе в России. Скорее всего, этот поединок и будет добавлен в файткард турнира, который пройдет 3-го марта в Москве. Однако, если Рамазан всеже не сможет выступить в рамках турнира, то с кем может подраться Шлеменко? Упадет ли тогда интерес к его выступлению? Ни в коем случае. Александр может показать красивый бой с еще одним ярким представителем среднего веса Анатолием Токовым — учеником Федора Емельяненко.

В прошлом году M-1 Global подарила российским зрителям два великолепных поединка: Александр Шлеменко и Вячеслав Василевский сотворили настоящие бойцовские шедевры, как в первом бою на M-1 Challenge 64, так и в реванше на M-1 Challenge 68. Эти бои запомнились поклонникам смешанных единоборств — их долго и яростно обсуждали до того, как они состоялись и обсуждают до сих пор, спустя много месяцев.

После того, как к своим многочисленным чемпионским титулам Александр добавил пояс победителя M-1 Grand Prix, он вернулся в США и на одном из турниров Bellator нокаутировал Кендалла Гроува, сделав тем самым большой шаг к возвращению чемпионского титула этой организации.

Файткард турнира еще не составлен, но уже известно, кто из бойцов примет участие в нем. Получается довольно любопытно. В соглавном бою выступит ученик Шлеменко Алексей Кунченко, который является чемпионом организации в полусреднем весе. Также подерется любимец московской публики Валерий Мясников.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА.

Супербой

(До 84 кг), TBA — Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54−9 — TBA (соперник неизвестен).

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

TBA — Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15−0.

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18−5 — Сергей Романов (Сечь PRO), 10−1.

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11−3 — Максим Дивнич (Москва), 12−2.

(До 84 кг), TBA — Валерий Мясников (Industrials Team), 10−1−2.