Стала известна дата следующего боя Александра Шлеменко

Имя соперника Шторма пока не называется.



После того как к своим многочисленным чемпионским титулам Александр добавил пояс победителя M-1 Grand Prix, он вернулся в США и на одном из турниров Bellator нокаутировал Кендалла Гроува, сделав тем самым большой шаг к возвращению чемпионского титула этой организации.



В новом сезоне, благодаря объединённым усилиям M-1 Global и команды New Stream Team, болельщики в Москве и телезрители по всему миру смогут вновь увидеть в рейдже выступление одного из лучших бойцов в мире. Александра всегда отличали сокрушительная ударная техника, стремление идти вперёд и умение биться на морально-волевых усилиях. Всё это делает каждый бой с участием Шторма целым событием, и ни один истинный фанат MMA не пропустит очередное его появление в России.