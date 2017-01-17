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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28452118/
17 января 2017, 11:00 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Стала известна дата следующего боя Александра Шлеменко

Один из лучших российских средневесов Александр Шлеменко (54−9) свой следующий поединок проведёт 3 марта в Москве, в рамках турнира M-1 Challenge 75.

Имя соперника Шторма пока не называется.

После того как к своим многочисленным чемпионским титулам Александр добавил пояс победителя M-1 Grand Prix, он вернулся в США и на одном из турниров Bellator нокаутировал Кендалла Гроува, сделав тем самым большой шаг к возвращению чемпионского титула этой организации.

В новом сезоне, благодаря объединённым усилиям M-1 Global и команды New Stream Team, болельщики в Москве и телезрители по всему миру смогут вновь увидеть в рейдже выступление одного из лучших бойцов в мире. Александра всегда отличали сокрушительная ударная техника, стремление идти вперёд и умение биться на морально-волевых усилиях. Всё это делает каждый бой с участием Шторма целым событием, и ни один истинный фанат MMA не пропустит очередное его появление в России.
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