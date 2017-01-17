Стала известна дата следующего боя Александра Шлеменко
Один из лучших российских средневесов Александр Шлеменко (54−9) свой следующий поединок проведёт 3 марта в Москве, в рамках турнира M-1 Challenge 75.
Имя соперника Шторма пока не называется.
После того как к своим многочисленным чемпионским титулам Александр добавил пояс победителя M-1 Grand Prix, он вернулся в США и на одном из турниров Bellator нокаутировал Кендалла Гроува, сделав тем самым большой шаг к возвращению чемпионского титула этой организации.
В новом сезоне, благодаря объединённым усилиям M-1 Global и команды New Stream Team, болельщики в Москве и телезрители по всему миру смогут вновь увидеть в рейдже выступление одного из лучших бойцов в мире. Александра всегда отличали сокрушительная ударная техника, стремление идти вперёд и умение биться на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter