Нурмагомедов заявил, что ему нравится USADA, так как ставит всех в равные условия
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Американское антидопинговое агентство (USADA) ставит всех в равные условия, из-за чего происходит постоянная смена чемпионов, заявил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.
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Нурмагомедов 4 марта в рамках турнира UFC 209 в
«Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было ведь, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях», — написал Нурмагомедов в своем аккаунте в сети Instagram.
В декабре глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет приостановить членство Олимпийского комитета России и лишить Россию международных соревнований после выхода второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о применении допинга в России.
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