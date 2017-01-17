Мастеров ушу из трех стран соберет в Молодечно турнир памяти Дмитрия Гвишиани
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно
27—29 января пройдет XII Международный турнир по ушу (саньда) памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани, в котором планируется участие команд из Беларуси, России и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.
Соревнования пройдут на базе Молодечненского
Турнир проводится среди юношей и девушек (12−14 лет), юниоров и юниорок (15−17 лет) и взрослых спортсменов (18−40 лет). Старшие участники разыграют 15 комплектов наград. Мужчины определят сильнейших в весовых категориях до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг, женщины — до 48, 52, 56, 60, 65 и свыше 65 кг. Каждой команде предоставлено право выставить не более трех человек в одной весовой категории. Соревнования будут проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Жеребьевка участников состоится 27 января. Итоги международных соревнований будут подводиться как в личном, так и в командном зачетах.
Организаторами спортивного мероприятия выступают управление спорта и туризма Миноблисполкома, отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, Белорусская федерация ушу и Минская областная комплексная ДЮСШ «Олимпик-2011».
Молодеченский турнир посвящен памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. В конце лета 1999 года он вместе с сокурсниками возвращался к месту учебы на поезде № 660 сообщением
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