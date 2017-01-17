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17 января 2017, 8:30 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Мастеров ушу из трех стран соберет в Молодечно турнир памяти Дмитрия Гвишиани

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 27—29 января пройдет XII Международный турнир по ушу (саньда) памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани, в котором планируется участие команд из Беларуси, России и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

Соревнования пройдут на базе Молодечненского спортивно-развлекательного центра (ул. Великий Гостинец, 102). В целом к участию приглашаются команды стран — членов международных организаций EWUF, IWUF, региональных структурных подразделений Белорусской федерации ушу, вузов, спортивных клубов и другие.

Турнир проводится среди юношей и девушек (12−14 лет), юниоров и юниорок (15−17 лет) и взрослых спортсменов (18−40 лет). Старшие участники разыграют 15 комплектов наград. Мужчины определят сильнейших в весовых категориях до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг, женщины — до 48, 52, 56, 60, 65 и свыше 65 кг. Каждой команде предоставлено право выставить не более трех человек в одной весовой категории. Соревнования будут проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Жеребьевка участников состоится 27 января. Итоги международных соревнований будут подводиться как в личном, так и в командном зачетах.

Организаторами спортивного мероприятия выступают управление спорта и туризма Миноблисполкома, отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, Белорусская федерация ушу и Минская областная комплексная ДЮСШ «Олимпик-2011».

Молодеченский турнир посвящен памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. В конце лета 1999 года он вместе с сокурсниками возвращался к месту учебы на поезде № 660 сообщением Брест-Минск. В пути тепловоз поезда внезапно загорелся, молодые люди приняли активное участие в тушении пожара и эвакуации пассажиров. В борьбе с огненной стихией курсант Гвишиани получил сильные ожоги, попав под струю горящего дизельного топлива вследствие взрыва топливного бака тепловоза. В ночь с 31 августа на 1 сентября он скончался и впоследствии был посмертно награжден орденом «За личное мужество». Одним из увлечений Дмитрия был такой вид спорта как ушу.

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