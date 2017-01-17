Мастеров ушу из трех стран соберет в Молодечно турнир памяти Дмитрия Гвишиани

Соревнования пройдут на базе Молодечненского спортивно-развлекательного центра (ул. Великий Гостинец, 102). В целом к участию приглашаются команды стран — членов международных организаций EWUF, IWUF, региональных структурных подразделений Белорусской федерации ушу, вузов, спортивных клубов и другие.

Турнир проводится среди юношей и девушек (12−14 лет), юниоров и юниорок (15−17 лет) и взрослых спортсменов (18−40 лет). Старшие участники разыграют 15 комплектов наград. Мужчины определят сильнейших в весовых категориях до 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг, женщины — до 48, 52, 56, 60, 65 и свыше 65 кг. Каждой команде предоставлено право выставить не более трех человек в одной весовой категории. Соревнования будут проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Жеребьевка участников состоится 27 января. Итоги международных соревнований будут подводиться как в личном, так и в командном зачетах.

Организаторами спортивного мероприятия выступают управление спорта и туризма Миноблисполкома, отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, Белорусская федерация ушу и Минская областная комплексная ДЮСШ «Олимпик-2011».