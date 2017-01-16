Олейник: Следующий соперник не позволит мне повторить этот удушающий приём

В этом бою россиянин успешно исполнил приём «удушение Иезекиля».



«Раньше это был мой любимый удушающий приём. Лет 10−12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось 3−4 года, и мои соперники начали изучать этот приём. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Но прошло время, и никто давно уже от меня не видел этого приёма, поэтому он сработал. Следующий соперник не позволит мне повторить этот приём. Может быть какой-то другой, но не этот», — рассказал Олейник в интервью Sherdog.