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16 января 2017, 15:10 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Олейник: Следующий соперник не позволит мне повторить этот удушающий приём

Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свою победу над чехом Виктором Пестой на турнире UFC Fight Night 103.

В этом бою россиянин успешно исполнил приём «удушение Иезекиля».

«Раньше это был мой любимый удушающий приём. Лет 10−12 назад я всех соперников душил этим приемом. Это длилось 3−4 года, и мои соперники начали изучать этот приём. С тех пор это удушение я не мог выполнить, потому что они его опасались и защищались. Но прошло время, и никто давно уже от меня не видел этого приёма, поэтому он сработал. Следующий соперник не позволит мне повторить этот приём. Может быть какой-то другой, но не этот», — рассказал Олейник в интервью Sherdog.
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Россиянин Олейник первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»

Российский тяжеловес Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на турнире UFC Fight Night. В первом раунде схватка перешла в партер, после чего россиянин оказался на спине, однако сумел успешно провести прием «удушение Иезекииля», вынудивший соперника сдаться. Ранее никто в UFC не побеждал таким способом.
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