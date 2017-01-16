Россиянин Олейник первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»

Российский тяжеловес Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на турнире UFC Fight Night. Видео поединка размещено на канале «Данк Пола Джорджа» в YouTube.

В первом раунде схватка перешла в партер, после чего россиянин оказался на спине, однако сумел успешно провести прием

«удушение Иезекииля», вынудивший соперника сдаться. Ранее никто в UFC не побеждал таким способом.

Название приема произошло от имени бразильского дзюдоиста Иезекииля Парагуассу, активно использовавшего этот захват. Часто применяется в партере против бойца, находящегося сверху и владеющего инициативой.

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