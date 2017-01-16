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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28437755/
16 января 2017, 9:48 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

UFC Fight Night 103. Родригес нокаутироал Пенна за два раунда

В Финиксе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 103, главным событием которого стал поединок между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Би Джеем Пенном, который вернулся в октагон после двух с половиной лет простоя, и молодым бойцом Яиром Родригесом.

Родригес задавал темп поединка с самого начала встречи. В первом раунде он успешно доставал Пенна ударами ног, работая по всем этажам. В начале второго раунда Яиру удалась хорошая комбинация -после пропущенного удара ногой в голову и последовавшего удара правой рукой Пенн оказался на полу. Родригес бросился добивать соперника в партере, и в дело вынужден был вмешаться рефери, котоый остановил бой.
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