UFC Fight Night 103. Родригес нокаутироал Пенна за два раунда

Родригес задавал темп поединка с самого начала встречи. В первом раунде он успешно доставал Пенна ударами ног, работая по всем этажам. В начале второго раунда Яиру удалась хорошая комбинация -после пропущенного удара ногой в голову и последовавшего удара правой рукой Пенн оказался на полу. Родригес бросился добивать соперника в партере, и в дело вынужден был вмешаться рефери, котоый остановил бой.