UFC Fight Night 103. Родригес нокаутироал Пенна за два раунда
В Финиксе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 103, главным событием которого стал поединок между
экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Би Джеем Пенном, который вернулся в октагон после двух с половиной лет простоя, и молодым бойцом Яиром Родригесом.
Родригес задавал темп поединка с самого начала встречи. В первом раунде он успешно доставал Пенна ударами ног, работая по всем этажам. В начале второго раунда Яиру удалась хорошая комбинация -после пропущенного удара ногой в голову и последовавшего удара правой рукой Пенн оказался на полу. Родригес бросился добивать соперника в партере, и в дело вынужден был вмешаться рефери, котоый остановил бой.
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