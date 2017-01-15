Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет — выбываешь из рейтинга.

Данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC.

Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе. Например, Конор Макгрегор, который ранее выступал в полулегком весе, в рамках легкого веса победил Эдди Альвареса. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полулегковесов, зато находится на первой строчке легковесов.

Рейтинг бойцов ММА.

Январь.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21−6−1)

3. Кейн Веласкес (США, 14−2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41−15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18−4)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 12−10−1)

7. Джош Барнетт (США, 35−8)

8. Трэвис Браун (США, 18−5−1)

9. Бен Ротвелл (США, 36−10)

10. Андрей Орловский (Белоруссия, 25−13).

…17 (+1). Виталий Минаков (Россия, 18−0)

19. (0). Александр Волков (Россия, 27−6)

22. (+1). Денис Гольцов (Россия, 19−4)

26. (+2). Иван Штырков (Россия, 8−0)

30. (+2). Федор Емельяненко (Россия, 36−4)

32. (-9). Евгений Ерохин (Россия, 17−5)

38. (+1). Сергей Павлович (Россия, 10−0)

42. (-1). Алексей Олейник (Россия, 55−10−1)

44. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17−5)

51. (-2). Сергей Харитонов (Россия, 24−7)

52. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9−1−2)

53. (-1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7−1)

62. (+5). Кирилл Сидельников (Россия, 11−4)

64. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9−1)

67. (+1). Салимгерей Расулов (Россия, 15−7)

70. (+17). Валентин Молдавский (Россия, 5−1)

74. (-4). Константин Ерохин (Россия, 9−3).

Полутяжелый вес

1. Джонс Джонс (США, 22−1)

2. Энтони Джонсон (США, 22−5)

3. Даниэль Кормье (США, 18−1)

4. Фил Дэвис (США, 17−3)

5. Райан Бадер (США, 22−5)

6. Александр Густафссон (Швеция, 17−4)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 25−5)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 24−10)

9. Джими Манува (Великобритания, 16−2)

10. Лиам Макгири (Великобритания, 11−1).

…18. (+3). Виктор Немков (Россия, 24−6)

21 (+3). Рашид Юсупов (Россия, 6−1)

28. (+3). Гаджимурад Антигулов (Россия, 19−4)

30. (+3). Магомед Анкалаев (Россия, 7−0)

31. (+3). Шамиль Гамзатов (Россия, 9−0)

40. (+1). Адлан Амагов (Россия, 14−2−1)

45. (0). Максим Гришин (Россия, 23−7)

57. (0). Азамат Мурзаканов (Россия, 5−0)

73. (+19). Илья Щеглов (Россия, 6−1)

78. (+1). Муслим Махмудов (Россия, 9−3)

86. (0). Максим Футин (Россия, 6−4).

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30−7)

2. Люк Рокхолд (США, 15−3)

3. Йоэль Ромеро (Куба, 12−1)

4. Крис Уайдман (США, 13−2)

5. Роналдо Соуза (Бразилия, 23−4)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 41−6−2)

7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17−4)

8. Витор Белфорт (Бразилия, 25−13)

9. Келвин Гастелум (США, 13−2)

10. Мамед Халидов (Польша, 32−4−2).

…17. (-1). Александр Шлеменко (Россия, 54−9)

20. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15−3)

41. (-1). Анатолий Токов (Россия, 24−2)

48. (-2). Вячеслав Василевский (Россия, 29−5)

55. (NEW). Алексей Буторин (Россия, 11−1)

57. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8−1)

63. (+1). Владимир Минеев (Россия, 8−1)

73. (+3). Михаил Царев (Россия, 31−6)

83. (-1). Муслим Хизриев (Россия, 8−1)

90. (+1). Артем Фролов (Россия, 8−0)

100. (+1). Вагаб Вагабов (Россия, 23−1).

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16−3−1)

2. Стивен Томпсон (США, 13−1−1)

3. Робби Лаулер (США, 27−11)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24−6)

5. Дональд Серроне (США, 32−7)

6. Нейт Диас (США, 19−11)

7. Нейл Мэгни (США, 19−5)

8. Лоренц Ларкин (США, 18−5)

9. Карлос Кондит (США, 30−10)

10. Эмиль Вебер Мик (Норвегия, 9−2).

…15 (+1) Андрей Корешков (Россия, 19−2)

44 (0). Альберт Туменов (Россия, 17−4)

55. (+22). Алексей Кунченко (Россия, 15−0)

59. (+2). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13−1)

65. (-1). Александр Яковлев (Россия, 23−8−1)

67. (-1). Альберт Дураев (Россия, 9−3)

79. (0). Беслан Ушуков (Россия, 14−2)

82. (-22). Беслан Исаев (Россия, 35−9)

85. (-2). Омари Ахмедов (Россия, 16−4)

86. (-1). Мухамед Берхамов (Россия, 10−0).

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21−3)

2. Эдди Альварес (США, 28−5)

3. Тони Фергюсон (США, 22−3)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25−9)

5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18−4)

6. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24−0)

7. Майкл Чендлер (США, 16−3)

8. Бенсон Хендерсон (США, 24−7)

9. Бенеил Дариуш (США, 14−2)

10. Майкл Чиса (США, 14−2).

…16. (0). Рустам Хабилов (Россия, 21−3)

26 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19−2)

33. (0). Маирбек Тайсумов (Россия, 25−5)

37. (0). Мурад Мачаев (Россия, 20−1)

42. (0). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14−1)

48. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 16−1)

60. (0). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8−3)

63. (0). Ахмед Алиев (Россия, 14−4)

65. (+18). Александр Сарнавский (Россия, 35−5)

70. (-4). Магомед Мустафаев (Россия, 13−2)

73. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 15−3)

78. (-7). Андрей Кошкин (Россия, 16−5)

79. (+1). Ислам Махачев (Россия, 13−1)

80. (+1). Муса Хаманаев (Россия, 17−4).

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26−2)

2. Макс Холловэй (США, 17−3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 21−5−1)

4. Энтони Петтис (США, 19−6)

5. Рикардо Ламас (США, 17−5)

6. Даниэль Страус (США, 24−6)

7. Куб Свэнсон (США, 24−7)

8. Джереми Стефенс (США, 25−13)

9. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25−4)

10. Брайан Ортега (США, 11−0).

…13. (0). Марат Гафуров (Россия, 15−0)

17. (0). Магомед Идрисов (Россия, 7−0)

32. (0). Салман Жамалдаев (Россия, 13−1)

46. (-1). Забит Магомедшарипов (Россия, 12−1)

52. (-1). Расул Мирзаев (Россия, 17−1)

56. (-1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24−7)

68. (-3). Зубайра Тухугов (Россия, 18−4)

96. (NEW). Адлан Батаев (Россия, 7−0)

100. (NEW). Марат Балаев (Россия, 7−0).

Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11−0)

2. Доминик Круз (США, 22−2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14−3)

4. Джимми Ривера (США, 20−1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 19−4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29−8)

7. Марлон Мораес (Бразилия, 18−4−1)

8. Бибиано Фернандес (Бразилия, 20−3)

9. Даррион Колдвелл (США, 10−1)

10. Джон Додсон (США, 18−8).

…32. (+27). Магомед Магомедов (Россия, 13−1)

35 (+1). Бекбулат Магомедов (Россия, 17−1)

42. (+3). Тимур Валиев (Россия, 11−2)

51. (+4). Саид Нурмагомедов (Россия, 9−1)

63. (+5). Петр Ян (Россия, 6−1)

67. (-27). Олег Борисов (Россия, 18−2−1)

68. (+6). Павел Витрук (Россия, 14−2)

77. (0). Махарбек Каргинов (Россия, 8−0)

84. (+6). Рахман Дудаев (Россия, 18−4)

88. (+9). Михаил Малютин (Россия, 33−12).

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 25−2−1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25−4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 18−2)

4. Генри Седжудо (США, 10−2)

5. Джусьер да Силва (Бразилия, 19−4)

6. Вилсон Рейс (Бразилия, 21−6)

7. Брэндон Морено (Мексика, 13−3)

8. Тим Эллиотт (США, 13−7−1)

9. (0). Магомед Бибулатов (Россия, 13−0)

10. Рэй Борг (США, 10−2).

…17. (0). Али Багаутинов (Россия, 14−5)

23. (+1). Аскар Аскаров (Россия, 8−0)

48. (+4). Велимурад Алхасов (Россия, 4−0)

58. (+6). Юнус Евлоев (Россия, 20−8)

66. (+8). Вартан Асатрян (Россия, 11−5)

80. (+8). Расул Альбасханов (Россия, 5−2).

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Жозе Алдо (Бразилия)

5. Конор Макгрегор (Ирландия)

6. Майкл Биспинг (Великобритания)

7. Макс Холлоуэй (США)

8. Коди Гарбрандт (США)

9. Энтони Джонсон (США)

10. Даниэль Кормье (США)

11. Тайрон Вудли (США)

12. Джозеф Бенавидес США)

13. Стивен Томпсон (США)

14. Фабрисио Вердум (Бразилия)

15. Кейн Веласкес (США).

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Аяка Хамасаки (Япония)

5. Ракель Пеннингтон (США)

6. Дженнифер Майа (Бразилия)

7. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

8. Эрика Тибурсио (Бразилия)

9. Валентина Шевченко (Перу)

10. Джессика Пндраде (Бразилия).