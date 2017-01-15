Об этом в интервью Whoatv.com рассказал глава организации Мартин Левандовски.

Шоу KSW 39 должно состояться в мае 2017 года на футбольной арене PGE в Гданьске, которая вмещает 65 тысяч зрителей.

Поляки мечтают о выступлении Емельяненко в KSW с того момента, как там появился колоритный тяжеловес Мариуш Пудзяновский. Со временем поляки начали развивать ММА в стране. У владельцев промоушена появились деньги на хороших спортсменов.

Левандовски в мае решил провести шоу класса «А» и собрать звезд с мировым именем. Он ранее уже встречался с Федором, но тогда не смог его убедить. Однако, теперь ситуация может измениться.

«Наша лига постоянно растет и развивается. Мы движемся вперед уверенными шагами. Стараемся делать что-то новое для зрителя. Это нормально, мы хотим быть лучшими. В 2004 году все начиналось с того, что мы еле собирали 500 человек на турнир в Отеле Марриот. Сейчас же мы планируем большой бойцовский вечер в Гданьске на футбольной арене, которая вмещает 65 тысяч зрителей. Уверен, что все билеты будут проданы. Это событие станет самым крупным в Европе.

Сначала я хотел провести бой между Пудзяновским и Федором. Но сейчас у нас есть другое предложение для Последнего императора. Мы должны держать в уме сумму гонорара, которую требует Федор. Но мы не забываем и о других поединках турнира, — сказал Левандовски.

Конечно, мечты президента KSW понятны. Все хотят видеть легендарного Федора у себя на турнирах. Но вероятность, что мы увидим Емельяненко в Гданьске, ничтожная.

Сейчас боец готовится к турниру Bellator, где ему предстоит непростой бой против американца Мэтта Митриона. Поединок состоится 18 февраля. Даже если Федор согласился бы подраться в Польше, он чисто физически не успел бы подготовиться к маю.