Глава польской лиги KSW: Мы мечтаем организовать бой Пудзяновский — Емельяненко
Одна из лучших лиг Европы польский промоушен KSW собирается организовать большое бойцовское шоу, главным героем которого должен стать легендарный россиянин Федор Емельяненко.
Об этом в интервью Whoatv.com рассказал глава организации Мартин Левандовски.
Шоу KSW 39 должно состояться в мае 2017 года на футбольной арене PGE в Гданьске, которая вмещает 65 тысяч зрителей.
Поляки мечтают о выступлении Емельяненко в KSW с того момента, как там появился колоритный тяжеловес Мариуш Пудзяновский. Со временем поляки начали развивать ММА в стране. У владельцев промоушена появились деньги на хороших спортсменов.
Левандовски в мае решил провести шоу класса «А» и собрать звезд с мировым именем. Он ранее уже встречался с Федором, но тогда не смог его убедить. Однако, теперь ситуация может измениться.
«Наша лига постоянно растет и развивается. Мы движемся вперед уверенными шагами. Стараемся делать
Сначала я хотел провести бой между Пудзяновским и Федором. Но сейчас у нас есть другое предложение для Последнего императора. Мы должны держать в уме сумму гонорара, которую требует Федор. Но мы не забываем и о других поединках турнира, — сказал Левандовски.
Конечно, мечты президента KSW понятны. Все хотят видеть легендарного Федора у себя на турнирах. Но вероятность, что мы увидим Емельяненко в Гданьске, ничтожная.
Сейчас боец готовится к турниру Bellator, где ему предстоит непростой бой против американца Мэтта Митриона. Поединок состоится 18 февраля. Даже если Федор согласился бы подраться в Польше, он чисто физически не успел бы подготовиться к маю.
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