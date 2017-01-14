Вердум проведет семинары в России вместо боя с дос Сантосом

Запланированный на 18 февраля поединок Штефана Шруве против Джуниора Дос Сантоса не состоится. Штруве получил травму плеча, которая потребует хирургической операции.

Сам Дос Сантос считает, что идеальным противником на замену был бы возглавляющий рейтинг претендентов Фабрисио Вердум.

«Все знают, что между нами есть принципиальное соперничество. Сейчас подходящий момент, чтобы решить все вопросы, но он не хочет со мной драться», — заявил Дос Сантос.