«Думаю, мы нашли новую реальность для Бигфута. Все в России помнят его бой с Фёдором Емельяненко. У него много поклонников здесь, чего мы не понимали. Даже в бою со Штырковым, когда судьи отдали победу русскому, зрители свистели. Он здесь герой, так что у него появилось второе дыхание.



Он будет драться снова, в России есть серьёзные соперники — например, Минаков. Победит Бигфут или проиграет, он заслужил право драться с кем угодно в мире. Он проведёт ещё несколько боёв и заработает хорошие деньги. В России платят лучше, чем на других рынках», — цитирует Дэвиса MMA Junkie.