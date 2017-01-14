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14 января 2017, 11:45 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Менеджер Силвы: Антонью в России — герой, и платят здесь лучше

Алекс Дэвис, менеджер знаменитого бойца ММА Антонью Силвы, заявил, что бразилец пользуется большой популярностью в России и получает хорошие гонорары.

<span class=error>Алекс</span> <span class=error>Дэвис</span> менеджер знаменитого бойца <span class=error>ММА</span> <span class=error>Антонью</span> <span class=error>Силвы</span> заявил что бразилец пользуется большой популярностью в России и получает хорошие гонорары. Увеличить
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«Думаю, мы нашли новую реальность для Бигфута. Все в России помнят его бой с Фёдором Емельяненко. У него много поклонников здесь, чего мы не понимали. Даже в бою со Штырковым, когда судьи отдали победу русскому, зрители свистели. Он здесь герой, так что у него появилось второе дыхание.

Он будет драться снова, в России есть серьёзные соперники — например, Минаков. Победит Бигфут или проиграет, он заслужил право драться с кем угодно в мире. Он проведёт ещё несколько боёв и заработает хорошие деньги. В России платят лучше, чем на других рынках», — цитирует Дэвиса MMA Junkie.
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