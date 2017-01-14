Мэйуэзер назвал главу UFC, предложившего 25 миллионов долларов за бой с Макгрегором, комиком
Глава UFC Дана Уайт предложил Флойду
Мэйуэзеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору по 25 миллионов долларов за организацию их поединка по правилам бокса, сообщает ESPN.
Американский боксер, отвечая на вопрос о предложении Уайта, назвал его комиком и показал журналисту наручные часы, цена которых, по его словам, составляет семизначную сумму.
Напомним, ранее Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию поединка.
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