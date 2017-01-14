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14 января 2017, 10:18 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Мэйуэзер назвал главу UFC, предложившего 25 миллионов долларов за бой с Макгрегором, комиком

Глава UFC Дана Уайт предложил Флойду Мэйуэзеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору по 25 миллионов долларов за организацию их поединка по правилам бокса, сообщает ESPN.

Американский боксер, отвечая на вопрос о предложении Уайта, назвал его комиком и показал журналисту наручные часы, цена которых, по его словам, составляет семизначную сумму.

Напомним, ранее Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию поединка.
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Новости Единоборств

Глава UFC предложил Мэйуэзеру и Макгрегору по $25 млн за организацию боя

Глава UFC предложил Мэйуэзеру и Макгрегору по $25 млн за организацию боя

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил по $25 млн американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору за организацию их поединка по правилам бокса. Слова Уайта приводит ESPN.
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