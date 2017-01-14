Глава UFC предложил Мэйуэзеру и Макгрегору по $25 млн за организацию боя
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил по $25 млн американскому боксеру Флойду
Мэйуэзеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору за организацию их поединка по правилам бокса. Слова Уайта приводит ESPN.
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Ранее в СМИ появилась информация, что
«Флойд (Мэйуэзер-младший) вот тебе реальное предложение. Я — единственный, кто может
В свою очередь
В послужном списке 39-летнего Мэйуэзера, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.
28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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