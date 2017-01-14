Глава UFC предложил Мэйуэзеру и Макгрегору по $25 млн за организацию боя

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Ранее в СМИ появилась информация, что Мэйуэзер-младший предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя.

«Флойд (Мэйуэзер-младший) вот тебе реальное предложение. Я — единственный, кто может по-настоящему предложить хорошие деньги. Мы дадим вам обоим по 25 млн и только потом будем обсуждать сумму контракта “pay-per-view” (сервис платного телевидения, с помощью которого продают трансляции боксерских шоу — прим. ТАСС)», — сказал Уайт.

В свою очередь Мэйуэзер-младший, отвечая на вопрос о словах Уайта порталу TMZ, назвал того комиком и предложил корреспонденту взглянуть на его наручные часы, цена которых составляет, по его словам, семизначную сумму. Точную цену дорогого аксессуара американец не назвал.

В послужном списке 39-летнего Мэйуэзера, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.

28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.