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14 января 2017, 10:08 | Летние: Единоборства | ТАСС

Глава UFC предложил Мэйуэзеру и Макгрегору по $25 млн за организацию боя

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил по $25 млн американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему и ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору за организацию их поединка по правилам бокса. Слова Уайта приводит ESPN.

МОСКВА 14 января. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) <span class=error>Дэйна</span> Уайт предложил по 25 млн американскому боксеру <span class=error>Флойду</span> <nobr>Мэйуэзеру-младшему</nobr> и ирландскому бойцу смешанного стиля <span class=error>Конору</span> Макгрегору за организацию их поединка по правилам бокса. Слова <span class=error>Уайта</span> приводит <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что Мэйуэзер-младший предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя.

«Флойд (Мэйуэзер-младший) вот тебе реальное предложение. Я — единственный, кто может по-настоящему предложить хорошие деньги. Мы дадим вам обоим по 25 млн и только потом будем обсуждать сумму контракта “pay-per-view” (сервис платного телевидения, с помощью которого продают трансляции боксерских шоу — прим. ТАСС)», — сказал Уайт.

В свою очередь Мэйуэзер-младший, отвечая на вопрос о словах Уайта порталу TMZ, назвал того комиком и предложил корреспонденту взглянуть на его наручные часы, цена которых составляет, по его словам, семизначную сумму. Точную цену дорогого аксессуара американец не назвал.

В послужном списке 39-летнего Мэйуэзера, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.

28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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