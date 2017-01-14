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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28423808/
14 января 2017, 9:58 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Александр Емельяненко может провести бой с Силвой в конце февраля

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко проведет бой в конце февраля или начале марта, одним из кандидатов в соперники является бразилец Антонио Силва, заявил агентству «Р-Спорт» официальный представитель россиянина Олег Раевский.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вышедший в ноябре 2016 года из колонии Александр Емельяненко проведет бой в конце января.

«Мы планировали бой в конце февраля или начале марта, а не в конце января. Это актуальная информация, а все остальное — чушь. Я являюсь официальным представителем Александра. Он работает со мной. Я не хочу россиянина в соперники. Было бы интересно c Bigfoot (бразилец Антонио Силва) провести (бой), но насколько он будет интересен в свете своих проигрышей — вопрос. Сейчас будем думать. Это возможно. Нужно что-то взрывное», — сказал Раевский «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства отметил, что Емельяненко-младший набрал форму и соблюдает режим. «На днях с Александром будем заключать новый контракт на проведение боев. Он в хорошей форме, каждый день в зале. Форма у него сейчас очень заряженная», — сказал Раевский.

Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. Позже стало известно, что суд постановил заменить Емельяненко неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы сроком на 2 года 23 дня, однако данное решение опротестовала прокуратура. 24 ноября протест был рассмотрен. Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо не отбытого в колонии срока.
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