Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28421896/
13 января 2017, 20:38 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Дос Сантос: Сейчас отличный момент, чтобы провести бой с Вердумом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантоспредлагает Фабрисью Вердуму провести бой 19 февраля. Ранее дос Сантос потерял соперника по поединку из-за травмы.

«Сейчас было бы правильно организовать мой бой с Вердумом. Все знают, что мы соперники. Для нас двоих это отличный момент, но он этого не хочет. Вердум понимает, что не сможет провести сильный поединок против меня. Думаю, он просто хочет сохранить своё положение в рейтинге.

Если UFC не сможет найти мне замену на 19 февраля, то правильно было бы дать мне титульный бой со Стипе Миочичем», — приводит слова дос Сантоса ESPN.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) исключила из своих рядов Федерацию ММА РК

Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) исключила из своих рядов Федерацию ММА РК

9 января 2017 года руководство Всемирной ассоциации MMA (World MMA Association) приняло решение об исключении Федерации ММА РК (президент — Анатолий Ким) из своих рядов в связи с неоднократным нарушением Устава и нормативных актов WMMAA.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России