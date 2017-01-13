Дос Сантос: Сейчас отличный момент, чтобы провести бой с Вердумом

«Сейчас было бы правильно организовать мой бой с Вердумом. Все знают, что мы соперники. Для нас двоих это отличный момент, но он этого не хочет. Вердум понимает, что не сможет провести сильный поединок против меня. Думаю, он просто хочет сохранить своё положение в рейтинге.



Если UFC не сможет найти мне замену на 19 февраля, то правильно было бы дать мне титульный бой со Стипе Миочичем», — приводит слова дос Сантоса ESPN.