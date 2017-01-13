Всемирная ассоциация ММА (WMMAA) исключила из своих рядов Федерацию ММА РК
9 января 2017 года руководство Всемирной ассоциации MMA (World MMA Association) приняло решение об исключении Федерации ММА РК (президент — Анатолий Ким) из своих рядов в связи с неоднократным нарушением Устава и нормативных актов WMMAA.
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Республику Казахстан в WMMAA отныне будет представлять Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грепплинга РК под руководством заслуженного тренера РК Сагиндыка Мекеева.
«В лице Национальной Федерации смешанных единоборств, панкратиона и грепплинга мы нашли конструктивного и надежного партнёра в Казахстане, стране, которая по праву завоевала своё место быть в числе лучших в мире любительского ММА», — говорится в сообщении от 09.01.2017.
На сайте Ассоциации wmmaa. org в разделе «Члены WMMAA» уже внесены соответствующие коррективы и размещены данные новой Федерации.
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