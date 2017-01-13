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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28412047/
13 января 2017, 9:26 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

UFC официально объявила о следующем бое Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведет поединок 4 марта с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится в Лас-Вегасе.

Поединок состоится в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Как сообщает allboxing.ru, о подписании контрактов объявили в UFC. Бой продлится пять раундов, победитель получит пояс временного чемпиона в легкой весовой категории.

Тем временем Хабиб Нурмагомедов вылетел в США для начала тренировок к бою.
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