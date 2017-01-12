Мирзаев: В меня стреляли 14 раз, но попали лишь 4, это просто чудо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На Мирзаева напали в его собственной квартире три человека, вооружённые травматическим пистолетом и бейсбольной битой. После нападения боец был отправлен в тяжёлом состоянии в больницу.