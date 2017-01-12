Мирзаев: В меня стреляли 14 раз, но попали лишь 4, это просто чудо
Известный боец ММА Расул Мирзаев, на которого в ночь на 31 декабря было совершено нападение, рассказал о своём самочувствии.
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Видимо, что-то случилось...
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На Мирзаева напали в его собственной квартире три человека, вооружённые травматическим пистолетом и бейсбольной битой. После нападения боец был отправлен в тяжёлом состоянии в больницу.
«В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось, не понимаю. Чудо, другого объяснения нет. Слава богу, я живой, всё нормально. Сейчас жду своего шанса поскорее вылечиться и приступить к тренировкам. Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься.
Надо ещё немножко восстановиться. Поспать как следует… Глаз ещё показать специалисту. Думаю,
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