Пютц: Я еду в Россию, чтобы уничтожить Юсупова и вернуть пояс M-1

«Юсупов, так же как и Немков, любит работать в стойке в атакующем стиле, и я думаю, что Юсупов в этом плане лучше — он выбрасывает намного больше ударов ногами, ну и он левша. Так что всё это ставит передо мной новые задачи, которые я уверенно смогу решить. Я не стою на месте. Меня прежнего даже не сравнить с тем бойцом, которым я стал сейчас. Мой механик установил мне новый чип — и это лишь второй раз за всю мою карьеру. 18 февраля я буду намного быстрее, сильнее, точнее.



Хочу ли я отомстить за своего товарища по команде (Ивана Бухингера, проигравшего Магомеду Идрисову. — Прим. “Чемпионата”) через победу над одноклубником Идрисова? Я не знаю, что такое месть. Я машина, и у меня нет никаких эмоций. У меня есть назначение, которое я должен выполнить: уничтожить цель, отстоять Санкт-Петербург и вернуть пояс чемпиона М-1 в MMA Spirit», — приводит слова Пютца Mixfight.