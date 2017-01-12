Джефф Монсон проведет поединки по грэпплингу 29 января и 3 февраля в США
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Известный боец ММА Джефф Монсон проведет поединки по грэпплингу в США 29 января и 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Маршалл Коминс.
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«Джефф проведет поединки по грэпплингу 29 января в Портленде и 3 февраля в Лос-Анджелесе», — сказал Коминс.
Соперником 45-летнего Монсона по поединку в Портленде будет 21-летний американец Райан Гордон.
Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он также до сих пор не завершил карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений в ММА.
Грэпплинг представляет собой разновидность борьбы, при которой оба спортсмена неизменно находятся на ковре (в партере).
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