Джефф Монсон проведет поединки по грэпплингу 29 января и 3 февраля в США

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«Джефф проведет поединки по грэпплингу 29 января в Портленде и 3 февраля в Лос-Анджелесе», — сказал Коминс.

Соперником 45-летнего Монсона по поединку в Портленде будет 21-летний американец Райан Гордон.

Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он также до сих пор не завершил карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений в ММА.

Грэпплинг представляет собой разновидность борьбы, при которой оба спортсмена неизменно находятся на ковре (в партере).