Дом бывшей чемпионки UFC Роузи подвергся нападению вандалов

Граффити непонятного содержания появилось на стене ее дома в понедельник.

На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за титул чемпионки в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Она впервые вышла на ринг с ноября 2015 года, когда потерпела первое поражение в карьере в бою с американкой Холли Холм.

За карьеру Роузи одержала 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Помимо этого, она известна по участию в съемках голливудских фильмов «Неудержимые 3», «Форсаж 7», «Антураж».

В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только теннисисткам Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии телеканала ESPN.