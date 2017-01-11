Хант подал в суд на UFC, Уайта и Леснара
Боец UFC Марк Хант подал в суд на организацию, её президента Дэну Уайта и бойца Брока Леснара. Иск Ханта связан с тем, что после боя с ним на UFC 200 в организме Леснара был обнаружен допинг.
Хант обвинил ответчиков в мошенничестве, рэкете, нарушении контракта и незаконном обогащении и потребовал финансовой компенсации. По мнению Ханта, UFC умышленно препятствовала честной борьбе ради собственной выгоды, сообщает MMA Weekly.
Ранее ходили слухи, что в организации заранее знали о допинге в организме Леснара, однако успешное проведение UFC 200 помогло через два дня продать организацию за $ 4,2 млрд.
После вскрытия
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