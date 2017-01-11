Хант подал в суд на UFC, Уайта и Леснара

Хант обвинил ответчиков в мошенничестве, рэкете, нарушении контракта и незаконном обогащении и потребовал финансовой компенсации. По мнению Ханта, UFC умышленно препятствовала честной борьбе ради собственной выгоды, сообщает MMA Weekly.



Ранее ходили слухи, что в организации заранее знали о допинге в организме Леснара, однако успешное проведение UFC 200 помогло через два дня продать организацию за $ 4,2 млрд.



После вскрытия допинг-теста Леснар был оштрафован на $ 250 тыс. и отстранён на год, Хант никакой компенсации не получил.