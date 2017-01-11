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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28395234/
11 января 2017, 19:10 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Хант подал в суд на UFC, Уайта и Леснара

Боец UFC Марк Хант подал в суд на организацию, её президента Дэну Уайта и бойца Брока Леснара. Иск Ханта связан с тем, что после боя с ним на UFC 200 в организме Леснара был обнаружен допинг.

Хант обвинил ответчиков в мошенничестве, рэкете, нарушении контракта и незаконном обогащении и потребовал финансовой компенсации. По мнению Ханта, UFC умышленно препятствовала честной борьбе ради собственной выгоды, сообщает MMA Weekly.

Ранее ходили слухи, что в организации заранее знали о допинге в организме Леснара, однако успешное проведение UFC 200 помогло через два дня продать организацию за $ 4,2 млрд.

После вскрытия допинг-теста Леснар был оштрафован на $ 250 тыс. и отстранён на год, Хант никакой компенсации не получил.
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