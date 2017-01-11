Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209

«Ко мне пришли из USADA, и я сдал тесты. Увидимся 4 марта, Хабиб. Решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209», — написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Напомним, 32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.