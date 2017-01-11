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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28389979/
11 января 2017, 13:27 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Боец ММА Фергюсон заявил, что рассчитывает 4 марта провести бой с Нурмагомедовым

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что рассчитывает в марте провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поединок может состояться 4 марта на турнире UFC 209. Официально организацией он еще не подтвержден.

«USADA появилась, и я ответил. Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне на UFC 209 и решим это раз и навсегда», — написал Фергюсон в своем микроблоге в Twitter.

Нурмагомедов 12 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона, одержав свою 24-ю победу в 24 боях. После поединка 28-летний россиянин заявил, что готов к титульному бою с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором, который в тот же день победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе.

В активе 32-летнего Фергюсона 25 поединков в ММА, 22 победы и 3 поражения.
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