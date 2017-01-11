Боец ММА Фергюсон заявил, что рассчитывает 4 марта провести бой с Нурмагомедовым
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что рассчитывает в марте провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Поединок может состояться 4 марта на турнире UFC 209. Официально организацией он еще не подтвержден.
«USADA появилась, и я ответил. Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне на UFC 209 и решим это раз и навсегда», — написал Фергюсон в своем микроблоге в Twitter.
Нурмагомедов 12 ноября в
В активе 32-летнего Фергюсона 25 поединков в ММА, 22 победы и 3 поражения.
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