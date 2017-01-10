Россиянин Нурмагомедов стал номинантом премии World MMA Awards

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Об этом сообщает Fox Sports.

В 2016 году Нурмагомедов провел два боя в легкой весовой категории чемпионата UFC, в которых одержал победы. 28-летний россиянин не имеет поражений в смешанных единоборствах (ММА). Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно).

Среди его конкурентов в номинации значатся англичанин Майкл Биспинг, Йоанна Енджейчик из Польши, ведущий боец UFC ирландец Конор Макгрегор и армянский боец Гегард Мусаси.