Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28381654/
10 января 2017, 18:26 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Нурмагомедов стал номинантом премии World MMA Awards

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов номинирован на звание лучшего иностранного бойца смешанных единоборств премии World MMA Awards.

В 2016 году <span class=error>россянин</span> провел два боя в легкой весовой категории чемпионата UFC в которых одержал победы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает Fox Sports.

В 2016 году Нурмагомедов провел два боя в легкой весовой категории чемпионата UFC, в которых одержал победы. 28-летний россиянин не имеет поражений в смешанных единоборствах (ММА). Всего на его счету 24 победы (16 — досрочно).

Среди его конкурентов в номинации значатся англичанин Майкл Биспинг, Йоанна Енджейчик из Польши, ведущий боец UFC ирландец Конор Макгрегор и армянский боец Гегард Мусаси.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Погибший в ДТП Янкин был мастером спорта по кикбоксингу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Погибший в ДТП спортсмен Денис Янкин являлся чемпионом Европы по кикбоксингу среди юниоров и мастером спорта по данном виду спорта. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации кикбоксинга Москвы Игорь Нистратов.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Инфантино: увеличение числа участников ЧМ не перегрузит футбольный календарь

Россиянин Нурмагомедов стал номинантом премии World MMA Awards

Мутко: РФС поддержал расширение ЧМ, но симпатичней смотрелся вариант с 40 командами