Погибший в ДТП Янкин был мастером спорта по кикбоксингу

Ранее стало известно, что три человека, среди которых был Янкин, погибли в результате ДТП в Кемеровской области.

«Знаю Янкина, он тренировался у меня в 90-х годах, — сказал Нистратов. — Он — мастер спорта по кикбоксингу и победитель первенства Европы среди юниоров. Он серьезно занимался, выполнил норматив мастера спорта, а потом ушел учиться. Очень жаль, что он погиб, искренне сочувствую».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.