Погибший в ДТП Янкин был мастером спорта по кикбоксингу
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Погибший в ДТП спортсмен Денис Янкин являлся чемпионом Европы по кикбоксингу среди юниоров и мастером спорта по данном виду спорта. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации кикбоксинга Москвы Игорь Нистратов.
Ранее стало известно, что три человека, среди которых был Янкин, погибли в результате ДТП в Кемеровской области.
«Знаю Янкина, он тренировался у меня в 90-х годах, — сказал Нистратов. — Он — мастер спорта по кикбоксингу и победитель первенства Европы среди юниоров. Он серьезно занимался, выполнил норматив мастера спорта, а потом ушел учиться. Очень жаль, что он погиб, искренне сочувствую».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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