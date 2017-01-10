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10 января 2017, 11:56 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Юсупов: В моём плане на бой будет много сюрпризов для Пютца

Чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе Рашид Юсупов дал комментарий к предстоящему бою со Штефаном Пютцем, который состоится 18 февраля на турнире M-1 Challenge 74.

Для Юсупова это будет первая защита чемпионского титула.

«Для меня что завоевание, что защита пояса — вещи равнозначные по уровню вкладываемых сил. Мне нелегко было получить пояс, но и к его защите я готовлюсь не менее ответственно. Слышал мнение, что обычно претендент более голоден и мотивирован, но не согласен с этим — всё зависит от конкретного человека, от его желания победить. Для меня защита моего титула — серьёзный шаг, серьёзный скачок в моей карьере, поэтому я как чемпион точно буду мотивирован и голоден не меньше своего соперника.

Что касается меня, то у нас есть определённый план на бой, насыщенный сюрпризами для моего соперника. Но пока никаких секретов раскрывать не буду.
Пютц силён с точки зрения физических данных и функциональной подготовленности. Он грамотно подходит к весогонке, прилично набирает после неё. Но и я тоже работаю над этим, тоже тренируюсь и тоже набираю. Я думаю, по ходу боя он будет пытаться прижимать меня к рейджу, а я буду стараться бить, работать в стойке», — цитирует Юсупова Mixfight.
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