Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия
Как сообщает Lenta.ru, российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском городе Ханчжоу.
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В самом начале поединка соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам смешанных единоборств. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар в голову. Таким образом, Баротов был отправлен в нокаут, а сам бой продолжался всего три секунды.
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