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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28365764/
9 января 2017, 13:30 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу.

Российский боец смешанного стиля (MMA) <span class=error>Ибрагим</span> <span class=error>Халилов</span> нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра <span class=error>Баротова</span> в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter. Увеличить
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В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.
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