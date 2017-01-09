Лейла Али — о Роузи: Невозможно натренировать подбородок держать удар
Бывшая чемпионка мира по боксу Лейла Али сомневается в способности
экс-чемпионки UFC Ронды Роузи держать удар после недавнего поражения американки от Аманды Нуньес.
Роузи была отправлена в нокаут за 48 секунд первого раунда боя за титул чемпионки UFC в легчайшем весе.
«Помню, как хотели, чтобы я провела бой с Роузи. Теперь они хотят, чтобы я тренировала её. Но вы не можете натренировать
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