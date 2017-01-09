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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28365504/
9 января 2017, 13:11 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Лейла Али — о Роузи: Невозможно натренировать подбородок держать удар

Бывшая чемпионка мира по боксу Лейла Али сомневается в способности экс-чемпионки UFC Ронды Роузи держать удар после недавнего поражения американки от Аманды Нуньес.

Роузи была отправлена в нокаут за 48 секунд первого раунда боя за титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

«Помню, как хотели, чтобы я провела бой с Роузи. Теперь они хотят, чтобы я тренировала её. Но вы не можете натренировать чей-то подбородок держать удар. Однако за хороший гонорар мы можем попробовать с ней поработать», — цитирует Али BoxingScene.
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