Роузи была отправлена в нокаут за 48 секунд первого раунда боя за титул чемпионки UFC в легчайшем весе.



«Помню, как хотели, чтобы я провела бой с Роузи. Теперь они хотят, чтобы я тренировала её. Но вы не можете натренировать чей-то подбородок держать удар. Однако за хороший гонорар мы можем попробовать с ней поработать», — цитирует Али BoxingScene.