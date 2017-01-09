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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28363843/
9 января 2017, 11:19 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Федор Емельяненко во вторник в России начнет подготовку к бою с Митрионом

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко во вторник в Старом Осколе откроет первый этап подготовки к февральскому бою с американцем Мэттом Митрионом, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер российского спортсмена Александр Мичков.

Поединок Емельяненко и Митриона пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171. Россиянин провел предыдущий бой в июне 2016 года в Санкт-Петербурге, победив бразильца Фабио Мальдонадо раздельным решением судей. Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержав 11 побед при пяти поражениях.

«Первый этап подготовки к бою в США начнется во вторник в Старом Осколе, — сказал в телефонном разговоре Мичков. — На нем будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнется вторая стадия подготовки, которая также пройдет в Старом Осколе».

Собеседник агентства отметил, что спарринг-партнерами Емельяненко будут только российский спортсмены.

«У нас достаточно своих хороших ребят из команды Федора (Fedor Team), — продолжил специалист. — Это Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов, Артур Астахов, некоторые другие спортсмены. Всего в качестве спарринг-партнеров Федора будут работать шесть-семь человек».
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