Федор Емельяненко во вторник в России начнет подготовку к бою с Митрионом
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный мастер смешанных единоборств Федор Емельяненко во вторник в Старом Осколе откроет первый этап подготовки к февральскому бою с американцем Мэттом Митрионом, сообщил агентству «Р-Спорт» тренер российского спортсмена Александр Мичков.
Поединок Емельяненко и Митриона пройдет 18 февраля в
«Первый этап подготовки к бою в США начнется во вторник в Старом Осколе, — сказал в телефонном разговоре Мичков. — На нем будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнется вторая стадия подготовки, которая также пройдет в Старом Осколе».
Собеседник агентства отметил, что
«У нас достаточно своих хороших ребят из команды Федора (Fedor Team), — продолжил специалист. — Это Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов, Артур Астахов, некоторые другие спортсмены. Всего в качестве
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